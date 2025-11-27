In via Vittorio Veneto c’è Hortus La botanica diventa forma d’arte

Nel cuore di Reggio, in via Vittorio Veneto, ha aperto le porte Hortus Methodstore, un nuovo spazio ibrido frutto della visione dell’agronomo-paesaggista Giuseppe Baldi (BaldiStudio), di Carlo Losi del laboratorio di creazioni vegetali Cardo, e della esperta di comunicazione e giornalista Veronica Costanza Ward. L’inaugurazione del nuovo spazio espositivo e di vendita, attraverso un conviviale e partecipato aperitivo, ha subito rivelato l’intenzione concettuale del progetto: offrire un’esperienza sensoriale prima che commerciale. L’atmosfera di Hortus è calda e avvolgente, l’architettura è stata pensata per valorizzare i suoi contenuti attraverso la penombra: le luci sono mirate e mai dirette su persone o oggetti, creando una sofisticata dimensione di chiaro-scuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

