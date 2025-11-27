In una città della provincia di Como potrebbe scattare un messaggio di allerta | cosa sta succedendo

Quicomo.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In una città della provincia di Como e in altre zone della Lombadia, nei prossimi giorni, diversi telefoni potrebbero ricevere un messaggio di allerta. Ancora una volta, come già accaduto in passato con i test del sistema nazionale IT-alert.Venerdì 28 novembre alle ore 9, infatti, scatterà una. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In una città della provincia di Como potrebbe scattare un messaggio di allerta: cosa sta succedendo

