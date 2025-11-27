In un Paese in cui alle donne è proibito cantare davanti a un pubblico misto Paniz dirige 50 musicisti da sola Ha 42 anni è una violinista iraniana ed è la prima direttrice d' orchestra dalla Rivoluzione Islamica
D ove finiscono le parole, inizia la musica. Dove le parole sono vietate, la musica è rivoluzione. E a guidarla è Paniz Faryoussefi: la prima donna a dirigere un’esibizione dell ’Orchestra Sinfonica di Teheran. In un Paese in cui a una donna è proibito cantare da sola davanti a un pubblico misto, Paniz dirige 50 musicisti da sola. Ha 42 anni, è una violinista iraniana ed è la prima direttrice d’orchestra dalla Rivoluzione Islamica del 1979. Non ha infranto la legge: ha oltrepassato un limite culturale e politico che nessuna, prima di lei, aveva mai superato. « Spero che questa sia l’inizio di una nuova era per le giovani iraniane e che capiscano che non bisogna avere paura di affrontare i rischi. 🔗 Leggi su Iodonna.it
