In Puglia a rischio 32mila alveari l' allarme di Coldiretti | Colpa di clima ed eventi estremi

Baritoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Puglia sono a rischio 32mila alveari e 13mila sciami di api che potrebbero essere sterminati da eventi estremi, siccità e fioriture compromesse per via di terreni abbandonati a causa della Xylella.Ad affermarlo è la Coldiretti Puglia commentando l’attivazione da parte dell’Autorità di Gestione. 🔗 Leggi su Baritoday.it

