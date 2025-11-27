In Puglia a rischio 32mila alveari l' allarme di Coldiretti | Colpa di clima ed eventi estremi

In Puglia sono a rischio 32mila alveari e 13mila sciami di api che potrebbero essere sterminati da eventi estremi, siccità e fioriture compromesse per via di terreni abbandonati a causa della Xylella.Ad affermarlo è la Coldiretti Puglia commentando l’attivazione da parte dell’Autorità di Gestione. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - In Puglia a rischio 32mila alveari, l'allarme di Coldiretti: "Colpa di clima ed eventi estremi"

