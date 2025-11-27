In Lombardia corsa a salvarsi dai debiti | per consumatori e piccole imprese mai così tanti piani di rientro

Milano – Più di una richiesta di aiuto al giorno, 298 tra gennaio e ottobre. Mai, in dieci mesi, la Camera arbitrale di Milano, società della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi che gestisce le domande di crisi da sovraindebitamento in Lombardia, si era confrontata con numeri simili. La media di 190 istanze all’anno sarà ampiamente superata a fine 2025, dato che a ottobre si contava già il 17% in più di richieste rispetto allo stesso periodo del 2024 (255 istanze). Milano, con 55 domande depositate, concentra il 18% del totale delle richieste di aiuto presentate da piccole imprese, ex imprenditori e cittadini in difficoltà economico-finanziaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - In Lombardia corsa a salvarsi dai debiti: per consumatori e piccole imprese mai così tanti piani di rientro

