In Liguria oltre 13mila aree franose censite dai Forestali
I dati sono emersi da un’audizione dei magistrati Piacente e Manotti davanti alla Commissione parlamentare. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
News recenti che potrebbero piacerti
FITA - Comitato Regionale Liguria Oltre 500 atleti già iscritti alla 16° edizione della Junior Cup in programma il 6 e 7 dicembre a Quiliano. Iscrizioni aperte fino a domenica 30, vi aspettiamo! - facebook.com Vai su Facebook
Sbloccate le indennità ai medici di pronto soccorso in Liguria: “Oltre 5 milioni” Vai su X
In Liguria oltre 13mila aree franose censite dai Forestali - I dati sono emersi da un’audizione dei magistrati Piacente e Manotti davanti alla Commissione parlamentare ... Secondo ilsecoloxix.it
Lo studio, in Liguria 13mila aree franose - 507 le aree franose censite nell'Inventario dei Fenomeni Franosi Italiani (IFFI) realizzato dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Si legge su msn.com