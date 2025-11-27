In Italia una persona su dieci vive in nuclei con scarsa intensità lavorativa
Nel 2024, il 10% degli italiani sotto i 65 anni viveva in famiglie dove si lavora poco o per nulla. È quanto emerge dai dati pubblicati da Eurostat sulla quota di popolazione che risiede in nuclei a “bassissima intensità lavorativa”, cioè in cui gli adulti hanno lavorato per meno del 20% del loro potenziale lavorativo durante l’anno. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Altre letture consigliate
Secondo OMS, la solitudine è "un'epidemia globale". In Italia, oltre il 35% delle famiglie è composta da una sola persona. Quali soluzioni ci sono? Come migliorare la qualità della vita? Puntata di Siamo Noi alle 15.15 su #TV2000 con Don Angelo Romano (ret - facebook.com Vai su Facebook
In Italia una persona su dieci vive in nuclei con scarsa intensità lavorativa - È quanto emerge dai dati pubblicati da Eurostat sulla quota di popolazione che risiede in nuclei a “ ... Segnala orizzontescuola.it
Tumore al pancreas, in tre anni +10% di persone vive dopo la diagnosi - Grazie a ricerca e progressi nelle cure, in Italia le persone vive dopo la diagnosi di tumore al pancreas - Come scrive ansa.it
Caritas: quasi un italiano su dieci vive in povertà assoluta - La Caritas Italiana pubblica la 29esima edizione del Rapporto su povertà ed esclusione sociale in Italia, in occasione della Giornata mondiale dei poveri del 16 novembre. Segnala aostaoggi.it