In Italia torna il servizio militare? Crosetto annuncia | Porterò una legge in Parlamento

Aprire in Parlamento un dibattito sul ritorno alla leva militare. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha lanciato una proposta destinata a far discutere, anche all'interno della maggioranza. "Reintrodurre in Italia un nuovo servizio militare, come in Francia e in Germania? Se lo deciderà il. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - In Italia torna il servizio militare? Crosetto annuncia: "Porterò una legge in Parlamento"

Leggi anche questi approfondimenti

Nella notte l'Italia torna nel Sottosopra di Hawkins: tra Vecna-Mondiale, crepe del sistema e ragazzi-Undici che possono salvarci. O li ascoltiamo, o restiamo intrappolati. ? shorturl.at/UhlKf #StrangerThings #Italia #Nazionale #calcio #NextGen Vai su X

CAMPIONI! L’Italia torna a scrivere la storia conquistando la Coppa Davis: una vittoria che celebra talento, lavoro, disciplina e una generazione che sta cambiando il tennis italiano. Complimenti ai nostri azzurri: ci fate sognare e ci ricordate perché quest - facebook.com Vai su Facebook

In Italia torna il servizio militare? Crosetto annuncia: "Porterò una legge in Parlamento" - Il ministro ed esponente di FdI vuole confrontarsi con deputati e senatori sulla leva militare: "Preparerò una bozza da discutere che garantisca la difesa del Paese nei prossimi anni" ... Riporta today.it

Leva militare, tornerà anche in Italia? Chi può essere chiamato: le fasce d'età, le liste dei nomi nei comuni, chi è escluso - Gli scenari di guerra mondiali tengono molto alto il livello di sicurezza anche nel nostro Paese. Si legge su corriereadriatico.it

Leva militare e guerra, tornerà anche in Italia? Chi può essere chiamato: le fasce d'età, le liste dei nomi nei comuni, chi è escluso - Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha risposto a Parigi in merito al progetto di un ... Riporta msn.com