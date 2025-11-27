In fuga dai carabinieri si scontrano con altri veicoli sulla Sr11 | due giovani in manette

Il folle inseguimento si è concluso solo in seguito allo scontro con altri veicoli ed allora per i due sono scattate le manette. Sono stati i carabinieri della stazione di Lazise ad arrestare in flagranza di reato i due giovani, un 21enne italiano ed un 30enne croato, entrambi già noti alle forze. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - In fuga dai carabinieri, si scontrano con altri veicoli sulla Sr11: due giovani in manette

Scopri altri approfondimenti

Frosinone – Tentato furto in un negozio di elettronica: malviventi in fuga con dieci cellulari Nella notte del 26 novembre 2025, intorno alle 00.30, i militari della Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Frosinone sono intervenuti su richiesta dell’Istituto di Vigilan - facebook.com Vai su Facebook

Incidente frontale nella fuga dai carabinieri: i furti in casa, l'auto sospetta con le targhe false, lo schianto e il ferito. Caccia agli occupanti - In fuga dai carabinieri, che li inseguivano dopo alcune segnalazioni di furti in casa, gli occupanti di un'auto hanno provocato un incidente frontale a Salgareda, ... Da ilgazzettino.it

Lo scontro e la fuga nei campi. Arrestati i pirati della strada - Trezzano: i due, 34 e 26 anni, avevano causato l’incidente e abbandonato l’auto sul posto. Scrive msn.com

In fuga da Ostia a Fiumicino sulla Fiat 500 rubata, localizzato con il gps - In un box, poi, sono stati trovati targhe e telai di moto rubati. Come scrive romatoday.it