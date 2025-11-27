In Francia ritorna la naja Macron | Arroulamento dal 2026 I nostri giovani non andranno in Ucraina
Emmanuel Macron ha presentato il nuovo servizio militare volontario. Partirà nel 2026, durerà dieci mesi, sarà rivolto ai giovani a partire dai 18 anni di età e punterà a soddisfare le esigenze delle forze armate. Questo avviene in un momento in cui la Francia mette in guardia dalle minacce russe e dall'aumento del rischio di conflitti. "I nostri ragazzi faranno servizio esclusivamente sul territorio nazionale", ha rassicurato il presidente da Varces, nell'Isère, tenendo un discorso davanti alla 27esima Brigata di Fanteria da Montagna. Macron ha escluso "l'invio dei giovani in Ucraina", in seguito alle polemiche suscitate dalle dichiarazioni del Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Fabien Mandon, che aveva suggerito che il Paese dovesse essere pronto ad "accettare di perdere i propri figli". 🔗 Leggi su Iltempo.it
