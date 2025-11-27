in fiamme cabina elettrica nel cortile della scuola

Momenti di paura in mattinata alla scuola media Ugo Foscolo di Lusciano dove una cabina dell’Enel, posizionata nel cortile della scuola, è stata interessata da un incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo che non ha provocato ulteriori problemi ma l’episodio. 🔗 Leggi su Casertanews.it

