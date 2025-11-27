In farmacia si può scegliere il medico di base e vaccinarsi | cosa cambia con il ddl Semplificazioni

Il nuovo ddl Semplificazioni è diventato legge: consentirà di effettuare vaccinazioni e analisi in farmacia, oltre a scegliere il medico o il pediatra di base, fare screening contro l'epatite C e comprare dispositivi medici, tra le altre cose. Per godere dei nuovi servizi, però, potrebbero servire ancora più di due mesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In farmacia si può scegliere il medico di base e vaccinarsi: cosa cambia con il ddl Semplificazioni - Il nuovo ddl Semplificazioni è diventato legge: consentirà di effettuare vaccinazioni e analisi in farmacia, oltre a scegliere il medico o il pediatra ... Secondo fanpage.it

Esami e scelta del medico anche in farmacia - Con questo obiettivo il Governo ha appena approvato un pacchetto che contiene 35 articoli all’interno del disegno di legge Semplificazioni. donnamoderna.com scrive

Semplificazioni, in farmacia vaccini agli over12 e la scelta del medico di famiglia - Tutte le vaccinazioni (quelle contenute nel piano nazionale vaccinale) per gli over 12 oltre a quelle già possibili come Covid e influenza, alcuni esami diagnostici in telemedicina e l'allargamento ... ansa.it scrive