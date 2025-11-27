In farmacia si potrà scegliere il medico di base e vaccinarsi | tutte le novità del ddl Semplificazioni

Dai vaccini alle università, passando per i dehors e il turismo. Settantaquattro articoli che spaziano tra numerosi settori e puntano a rendere più efficiente la Pubblica amministrazione. Nelle scorse ore l'aula della Camera ha approvato in via definitiva il ddl Semplificazioni, un provvedimento. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - In farmacia si potrà scegliere il medico di base e vaccinarsi: tutte le novità del ddl Semplificazioni

