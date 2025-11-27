In difesa dell' appropriazione culturale

27 nov 2025

Sono un appropriatore culturale e me ne vanto. Come conservatore mi sono appropriato innanzitutto di Pasolini, fieramente dichiarandolo al convegno organizzato da Francesco Giubilei e Fondazione An al Senato, appunto “Pasolini conservatore”. Utilizzando il metodo paolino (vagliare tutto, tenere ciò che è buono) e il metodo poundiano (giudicare le idee una alla volta), ho estratto dai testi pasoliniani l’abbondante conservatorismo, lasciando ai progressisti i rimasugli. Con i grandi autori, con i classici, bisogna fare così: non si mantengono attuali mummificandoli bensì usandoli liberamente, e questo me lo ha insegnato Carmelo Bene. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

