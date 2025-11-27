In crescita l' utilizzo dell' intelligenza artificiale e cala lo scetticismo gli italiani ora chiedono nuove norme e formazione
A Roma, nella sede di Adnkronos, alla terza edizione di “Intelligenza Umana, Supporto Artificiale”, istituzioni e imprese hanno messo al centro un punto aperto in Europa, la necessità di una cornice normativa unitaria, per non rimanere indietro in un contesto globale in cui Stati Uniti e Cina e India accelerano. È la linea sostenuta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'Informazione e all'Editoria Alberto Barachini, secondo cui non è una legge nazionale a poter governare la trasformazione digitale, ma un'azione europea più ampia. Barachini ha richiamato l'urgenza di distinguere gli ambiti di applicazione, dall'assistenza sanitaria alla produzione dei contenuti. 🔗 Leggi su Iltempo.it
