In crescita l' utilizzo dell' intelligenza artificiale e cala lo scetticismo gli italiani ora chiedono nuove norme e formazione

Iltempo.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, nella sede di Adnkronos, alla terza edizione di “Intelligenza Umana, Supporto Artificiale”, istituzioni e imprese hanno messo al centro un punto aperto in Europa, la necessità di una cornice normativa unitaria, per non rimanere indietro in un contesto globale in cui Stati Uniti e Cina e India accelerano. È la linea sostenuta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'Informazione e all'Editoria Alberto Barachini, secondo cui non è una legge nazionale a poter governare la trasformazione digitale, ma un'azione europea più ampia. Barachini ha richiamato l'urgenza di distinguere gli ambiti di applicazione, dall'assistenza sanitaria alla produzione dei contenuti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

in crescita l utilizzo dell intelligenza artificiale e cala lo scetticismo gli italiani ora chiedono nuove norme e formazione

© Iltempo.it - In crescita l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e cala lo scetticismo, gli italiani ora chiedono nuove norme e formazione

Scopri altri approfondimenti

crescita utilizzo intelligenza artificialeIn crescita l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e cala lo scetticismo, gli italiani ora chiedono nuove norme e formazione - A Roma, nella sede di Adnkronos, alla terza edizione di “Intelligenza Umana, Supporto Artificiale”, istituzioni e imprese hanno messo al ... Riporta iltempo.it

crescita utilizzo intelligenza artificialeIntelligenza artificiale, consumi in crescita - Con i ritmi di crescita attuali, nel 2030 l’AI assorbira la stessa quantita d’acqua consumata da 10 milioni di cittadini americani e inquinera come 10 milioni di auto ... tgcom24.mediaset.it scrive

crescita utilizzo intelligenza artificialeIntelligenza artificiale: boom o sboom? - Analisi del boom dell’IA tra utili record, rischi di sopravvalutazione e timori che i data center e i tempi di adozione rallentino la crescita. Riporta trend-online.com

Cerca Video su questo argomento: Crescita Utilizzo Intelligenza Artificiale