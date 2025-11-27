In auto con 10 chili di droga arrestato corriere nel Casertano
Tempo di lettura: < 1 minuto Un cittadino albanese è stato arrestato a Capua (Caserta) dalla Polizia di Stato perchè trovato in possesso di dieci chili di droga, tra hashish e marijuana. L’uomo viaggiava in una vettura che è stata fermata dalla Squadra Mobile di Caserta, che cercava un’auto scura che sospettava fosse utilizzata per il trasporto di ingenti quantità di stupefacenti. Ed in effetti nell’auto dell’albanese, residente in Italia, i poliziotti hanno trovati, nascosti nel bagagliaio, cinque chili di hashish e altrettanti di marijuana. L’uomo, con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato arrestato e condotto al carcere di Santa Maria Capua Vetere per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
