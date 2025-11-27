In arrivo una ‘rivoluzione’ per l' ospedale di Alatri

27 nov 2025

L'Ospedale "S. Benedetto" di Alatri si conferma al centro della strategia di potenziamento sanitario della ASL di Frosinone. Grazie a ingenti investimenti in infrastrutture, tecnologie e risorse umane, la Direzione Aziendale sta realizzando una riorganizzazione organica che mira a consolidare il. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

