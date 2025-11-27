In arrivo una ‘rivoluzione’ per l' ospedale di Alatri
L'Ospedale "S. Benedetto" di Alatri si conferma al centro della strategia di potenziamento sanitario della ASL di Frosinone. Grazie a ingenti investimenti in infrastrutture, tecnologie e risorse umane, la Direzione Aziendale sta realizzando una riorganizzazione organica che mira a consolidare il. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Scopri altri approfondimenti
In Arrivo nel nostro store! RALI La rivoluzione del ciclismo ROAD-GRAVEL- MTB e tanto altro Pesi piuma per le strada, 6,7 kg per la top di gamma a prezzi super con garanzie a vita! #ralibike #bikeservicecorinaldo #? #ralipanama - facebook.com Vai su Facebook
Ospedale di comunità, parcheggio in arrivo - Strutture per la medicina territoriale, passi in avanti per l’allestimento dell’area che ospiterà la casa e l’ospedale di comunità: il comune ha avviato il percorso per realizzare l’area di sosta a ... Scrive ilrestodelcarlino.it