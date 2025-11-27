IMU bollo auto e multe auto se rientrano in questo periodo puoi anche stracciarli | non dovrai più pagarli

Cityrumors.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Novità in arrivo per chi deve pagare IMU, bollo auto e multe auto. Se rientrano in un dato periodo si possono stracciare: ecco che cosa sapere.  Sono ancora apertissimi i lavori in merito al disegno di legge riferente il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026, conosciuta come Legge di Bilancio 2026. L’iter è in fase di approvazione, ma è attualmente in corso un periodo emendativo. Gli italiani potranno contare su alcune novità, alcune positive e altre un po’ meno. – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

imu bollo auto e multe auto se rientrano in questo periodo puoi anche stracciarli non dovrai pi249 pagarli

© Cityrumors.it - IMU, bollo auto e multe auto, se rientrano in questo periodo puoi anche stracciarli: non dovrai più pagarli

News recenti che potrebbero piacerti

imu bollo auto multeRottamazione tributi locali, cosa cambia per Imu, Tari e bollo auto dal 2026 - Nuova sanatoria per i tributi locali applicabile a discrezione dei sindaci, quando entra in vigore? Come scrive money.it

imu bollo auto multeQuali debiti con il Fisco rientrano nella rottamazione quinquies in Manovra: dalle multe al bollo auto - Multe, Imu, Tari, bollo auto e altri tributi potrebbero rientrare nella rottamazione quinquies, la sanatoria in 9 anni e 54 rate bimestrali per le cartelle ... Si legge su fanpage.it

imu bollo auto multeChi non paga ha sempre ragione: sanatoria 2026 per bollo e multe stradali - La Legge di Bilancio 2026 apre la strada a una possibile “rottamazione locale” dei tributi non pagati. Si legge su insella.it

Cerca Video su questo argomento: Imu Bollo Auto Multe