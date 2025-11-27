Imprenditori uccisi l' ultima parola alla difesa | Accuse prive di qualsiasi riscontro

BRINDISI - Ancora una breve attesa e sarà emessa la sentenza d'appello sugli omicidi degli imprenditori Salvatore Cairo e Sergio Spada. Presso l'aula bunker del carcere di Borgo San Nicola, a Lecce, si è svolta stamattina (giovedì 27 novembre) l'ultima udienza del processo. La corte d'assise. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Imprenditori uccisi, l'ultima parola alla difesa: "Accuse prive di qualsiasi riscontro" - Ancora una breve attesa e sarà emessa la sentenza d'appello sugli omicidi degli imprenditori Salvatore Cairo e Sergio Spada. Riporta brindisireport.it

