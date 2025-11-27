Impianti tari ridotta e Ai Parla il presidente di Ama

Ilfoglio.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Oggi la città è più pulita. Le segnalazioni si sono più che dimezzate rispetto a due anni fa”. Bruno Manzi, presidente di Ama, la municipalizzata della spazzatura capitolina, è molto soddisfatto.. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

impianti tari ridotta e ai parla il presidente di ama

© Ilfoglio.it - “Impianti, tari ridotta e Ai”. Parla il presidente di Ama

Altri contenuti sullo stesso argomento

impianti tari ridotta parla“Impianti, tari ridotta e Ai”. Parla il presidente di Ama - Bruno Manzi spiega come la tecnologia sta aiutando l’azienda a migliorare il servizio e promette: “Il carico fiscale si ridurrà” ... Si legge su ilfoglio.it

Il provvedimento: Tari ridotta del 75% per chi torna in centro - Sconti Tari agli imprenditori che hanno deciso di aprire in centro e ai nuovi residenti, on line l’avviso pubblico. Si legge su ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Impianti Tari Ridotta Parla