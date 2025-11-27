Imperversa la banda dei trattori | altri tre mezzi rubati in un' azienda agricola e resort
Ancora un furto di mezzi agricoli nel territorio forlivese. Dopo il colpo sventato ai danni delle aziende agricole Arcangeloni e Martini di Civitella e di Galeata, avvenuto appena la scorsa settimana, altri tre mezzi agricoli e macchine d'opera hanno “preso il volo”, per mano di ladri. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
