Imperversa la banda dei trattori | altri tre mezzi rubati in un' azienda agricola e resort

Forlitoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora un furto di mezzi agricoli nel territorio forlivese. Dopo il colpo sventato ai danni delle aziende agricole Arcangeloni e Martini di Civitella e di Galeata, avvenuto appena la scorsa settimana, altri tre mezzi agricoli e macchine d'opera hanno “preso il volo”, per mano di ladri. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

