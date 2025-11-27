Impegno per la tutela dei minori Riconoscimento per Controvento

È andato all’associazione recanatese Controvento il premio speciale per il sociale nell’ambito del 69° Premio nazionale letterario Pisa, che, in collaborazione con Meter Onlus, ha pubblicato cinque volumi dedicati alla prevenzione, all’informazione e al supporto a professionisti, genitori e famiglie con l’obiettivo di promuovere la conoscenza dei fenomeni legati allo sfruttamento minorile. "Accogliamo questo riconoscimento con profonda emozione – ha dichiarato Laura Borgognoni, direttore editoriale di Controvento –. Da cinque anni, con Meter Onlus, lavoriamo per diffondere la cultura dei diritti dell’infanzia e offrire strumenti concreti per la tutela dei bambini, i più vulnerabili della nostra società. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Impegno per la tutela dei minori. Riconoscimento per Controvento

