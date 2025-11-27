Immobili compravendita di beni donati | ecco cosa cambia per chi acquista
(Adnkronos) – Novità in arrivo per gli immobili donati e poi rivenduti. Chi acquista oggi un immobile che il venditore ha ricevuto per donazione avrà la certezza di non doverlo restituire. A stabilirlo una norma del Ddl semplificazioni (art. 44), appena approvato in via definitiva, che riforma la circolazione dei beni immobili di provenienza donativa. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Scopri altri approfondimenti
È bello condividere con voi i nostri obbiettivi raggiunti nell’ultimo mese. Nello specifico, a San Benedetto del Tronto, siamo riusciti nella compravendita di 3 immobili e una proposta accettata. Ora manchi solo tu… affidaci i tuoi immobili a SBT, chiamaci al 3928 - facebook.com Vai su Facebook
Immobili, compravendita di beni donati: ecco cosa cambia per chi acquista - Il Notariato spiega le novità contenute nel Ddl semplificazioni che recepiscono una riforma chiesta da anni ... Come scrive msn.com
Sbloccate le vendite di beni provenienti da donazione - Con la legge sulle semplificazioni il compratore non rischierà più di dover restituire l’immobile acquistato dal donatario. italiaoggi.it scrive
I beni donati liberati dalle eredità: chi compra non rischia restituzioni - Finalmente in sicurezza la circolazione dei beni oggetto di donazione e che siano alienati dal donatario, quando la donazione si riveli lesiva della quota di legittima di competenza di un erede legitt ... Si legge su msn.com