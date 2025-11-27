Immigrazione | I Paesi Ue vogliono collaborare a prescindere dall' estrazione politica
Lo ha dichiarato Sara Kelany, (Fratelli d'Italia) membro del Parlamento e capo del dipartimento italiano per l'immigrazione a margine dell'evento Europe and migration: The Italian Approach Transcending Ideologies al Parlamento europeo di Strasburgo. 🔗 Leggi su Laverita.info
