Immagini dal Sannio | Apice vecchia il paese fermo al 1962

Fremondoweb.com | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Apice è un piccolo paese dell’entroterra campano, situato fra la provincia di Avellino e quella di Benevento, il cui etimo, secondo le fonti dello storico Alfonso Meomartini, deriverebbe dal console romano Marco Gavio Apicio, secondo altri dagli antichi Japigi. Filologi . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

