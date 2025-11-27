Imam di Torino opposizioni in campo contro l’espulsione di Shahin | Non è un radicale antisemita in Egitto rischia la tortura

Sospendere immediatamente l’espulsione dell’Imam della Moschea Omar Ibn Khattab di via Saluzzo a Torino, l’egiziano Mohamed Shahin, oggi detenuto nel Cpr di Caltanissetta, destinatario di un decreto di espulsione e di accompagnamento alla frontiera firmato dal ministro dell’interno, Matteo Piantedosi. È quanto chiedono Avs, M5s e Pd nell’interrogazione presentata alla Camera al ministro dell’Interno. A firmare il documento Marco Grimaldi, Filiberto Zaratti, Francesca Ghirra e Franco Mari di Alleanza Verdi e Sinistra, Antonino Iaria del Movimento 5 Stelle, Mauro Berruto, Rachele Scarpa, Laura Boldrini e Ouidad Bakkali del Pd. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

