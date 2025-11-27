Il X Municipio approva gli atti su Rome World Cup 2026 e sport acquatici

Roma, 27 novembre 2025 – Il Consiglio municipale del Municipio Roma X ha approvato oggi due atti politici fondamentali presentati dal gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle, confermando la visione di utilizzare lo sport come strumento concreto di sviluppo economico, occupazione, inclusione sociale e rilancio dell’immagine internazionale di Roma. Le misure principali approvate riguardano: la valorizzazione strutturata di surf e sport acquatici lungo la costa di Ostia e del mare di Roma sostegno politico alla candidatura del litorale per ospitare la Rome World Cup 2026. “Lo sport non è solo intrattenimento: è sviluppo, lavoro, coesione sociale e futuro per i giovani. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it