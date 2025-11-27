Il Wall Street Journal rivela il piano segreto di Berlino | la Russia pronta a una guerra nel 2029

Il quotidiano americano Wall Street Journal ha fatto luce su un piano riservato della Germania che sta facendo discutere. Si chiama Operation Plan Germany ed è un documento dettagliatissimo di 1.200 pagine, elaborato nel 2022, che ora sta entrando nella fase operativa. L’obiettivo? Prepararsi a un possibile scontro militare con la Russia. Secondo le informazioni rivelate, il piano prevede il trasferimento rapido di fino a 800.000 soldati verso est, in direzione del confine con la Russia. Non si tratta solo di truppe tedesche: il documento contempla anche l’arrivo di militari americani e di altri Paesi membri della NATO. 🔗 Leggi su Cultweb.it

il wall street journal rivela il piano segreto di berlino la russia pronta a una guerra nel 2029

© Cultweb.it - Il Wall Street Journal rivela il piano segreto di Berlino: la Russia pronta a una guerra nel 2029

