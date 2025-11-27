Il vulva dress al Madame Tussauds | l’abito perfetto per selfie con doppi sensi
Due Gillian Anderson, stesso abito, stesso sguardo sorpreso. Ma solo una è vera. L’altra è di cera. e indossa il celebre “vulva dress” che ha fatto impazzire il red carpet dei Golden Globes. Il vestito dei doppi sensi ora si mostra al Madame Tussauds e promette sguardi, applausi. e qualche occhiata maliziosa. “Chi è chi?”: Il primo incontro tra le Gillian. Il primo incontro tra Gillian Anderson e la sua copia in cera Immaginate la scena: Gillian Anderson che fa un passo verso la sua sosia in cera al Madame Tussauds di Londra. Il vestito è lo stesso che tanto fece parlare di sé sul red carpet: il “vulva dress” o “yoni dress”, come lo definì lei (in pratica un abito costellato da una cascata di vagine). 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it
