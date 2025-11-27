Roger Waters sostiene lo sciopero generale del 28 novembre: il musicista inglese ha inviato ai portuali di Genova un video saluto musicale, visibile sui canali social del Calp e di Usb nazionale. “Il 28 e 29 novembre vogliamo fermare la finanziaria di guerra del Governo Meloni, che impoverisce la popolazione per puntare sul riarmo, bloccare i rapporti con lo stato israeliano che compie un genocidio in Palestina, rimettere al centro le vere priorità del Paese: i salari, fermi da 30 anni, le pensioni, i servizi pubblici ed i diritti sociali”, recita il comunicato di Usb. La giornata di sciopero si articolerà su decine di piazze in tutta Italia: a Genova saranno presenti ospiti internazionali come Greta Thumberg e Francesca Albanese mentre a Roma è prevista una manifestazione a Piazza Montecitorio per votare la finanziaria del popolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il videomessaggio di Roger Waters a sostegno dello sciopero del 28 novembre: “Sono con voi”