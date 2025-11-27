Il videomessaggio di Roger Waters a sostegno dello sciopero del 28 novembre | Sono con voi
Roger Waters sostiene lo sciopero generale del 28 novembre: il musicista inglese ha inviato ai portuali di Genova un video saluto musicale, visibile sui canali social del Calp e di Usb nazionale. “Il 28 e 29 novembre vogliamo fermare la finanziaria di guerra del Governo Meloni, che impoverisce la popolazione per puntare sul riarmo, bloccare i rapporti con lo stato israeliano che compie un genocidio in Palestina, rimettere al centro le vere priorità del Paese: i salari, fermi da 30 anni, le pensioni, i servizi pubblici ed i diritti sociali”, recita il comunicato di Usb. La giornata di sciopero si articolerà su decine di piazze in tutta Italia: a Genova saranno presenti ospiti internazionali come Greta Thumberg e Francesca Albanese mentre a Roma è prevista una manifestazione a Piazza Montecitorio per votare la finanziaria del popolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
News recenti che potrebbero piacerti
Roger Waters per lo #scioperogenerale del 28 novembre vuoi supportare lo sciopero generale e USB? metti mi piace a questa pagina e su instagram, iscriviti al canale youtube Unione Sindacale di Base @SindacatoUSBufficiale, condividi ... - facebook.com Vai su Facebook
Messaggio Roger Waters a portuali Genova a sostegno sciopero - Con un video saluto musicale il musicista inglese Roger Waters, fondatore dei Pink Floyd, ha espresso sostegno allo sciopero generale del 28 novembre. Si legge su msn.com
Roger Waters supporta lo sciopero generale a Genova: «Grazie Usb per il sostegno alla Palestina» - Dal suo profilo Instagram il musicista britannico appoggia il sindacato per il suo impegno pacifista. mentelocale.it scrive
Sciopero del 28 novembre: il sostegno di Roger Waters, "Grazie fratelli di Usb" - Il leader dei Pink Floyd ringrazia i portuali genovesi e invita a uno sciopero globale “per la pace e i diritti umani di tutti i nostri fratelli e sorelle” ... Segnala genovatoday.it