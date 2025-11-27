Il video dell' omicidio di Marco Veronese a Collegno | le coltellate in strada e l' allontanamento del killer Michele Nicastri

Torinotoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il killer Michele Nicastri (benestante ingegnere, 49 anni) aspetta Marco Veronese (39) in strada, lo coglie di spalle e lo uccide con almeno 24 coltellate. Oggi, 27 novembre, i carabinieri hanno diffuso alcuni filmati dell’omicidio avvenuto la notte tra il 22 e il 23 ottobre a Collegno. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

