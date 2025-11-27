Il video dell' omicidio di Marco Veronese a Collegno | le coltellate in strada e l' allontanamento del killer Michele Nicastri

Il killer Michele Nicastri (benestante ingegnere, 49 anni) aspetta Marco Veronese (39) in strada, lo coglie di spalle e lo uccide con almeno 24 coltellate. Oggi, 27 novembre, i carabinieri hanno diffuso alcuni filmati dell’omicidio avvenuto la notte tra il 22 e il 23 ottobre a Collegno. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Il video dell'omicidio di Marco Veronese a Collegno: le coltellate in strada e l'allontanamento del killer Michele Nicastri

Altre letture consigliate

Oggi la Cassazione ha confermato in via definitiva l’ergastolo per Marco Bianchi, uno dei due fratelli imputati per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, ucciso a Colleferro nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020. Anche per Gabriele torna l'incubo del carcere a vit - facebook.com Vai su Facebook

Omicidio Willy Monteiro, la Cassazione ha reso definitivo l'ergastolo per Marco Bianchi e ha disposto un nuovo appello per il fratello Gabriele per ridiscutere le attenuanti generiche concesse nell'appello bis in cui era stato condannato a 28 anni. #ANSA Vai su X

L'omicidio di Marco Veronese, il video agli atti: l'arrivo di Nicastri con il furgone, le venti coltellate e la fuga - La sequenza agli atti del procedimento all'omicidio per il delitto avvenuto a Collegno nella notte del 23 ottobre 2025 ... Lo riporta video.corriere.it

Omicidio Veronese, a Collegno si cerca coltello utilizzato - A Collegno, sulle sponde del fiume Dora, carabinieri e vigili del fuoco hanno avviato le ricerche del coltello usato per l’omicidio di Marco Veronese. Segnala tg24.sky.it

È stato arrestato un uomo per l’omicidio dell’imprenditore Marco Veronese, avvenuto a Collegno, vicino a Torino - Martedì i carabinieri hanno arrestato un uomo per l’omicidio di Marco Veronese, imprenditore di 39 anni che nella notte tra il 22 e il 23 ottobre era stato accoltellato a Collegno, vicino a Torino. ilpost.it scrive