Il video del mercenario brasiliano in Ucraina che vuole tornare a casa è falso

Un video che mostra un giovane soldato in lacrime, presentato come un “mercenario brasiliano in Ucraina pentito della sua scelta”, è diventato virale su Facebook e altri social, raggiungendo utenti in numerosi Paesi. Secondo i post che lo rilanciano, il ragazzo – identificato con il nome Emilios George Ades Georgiades – avrebbe firmato un contratto per combattere con l’esercito ucraino e starebbe ora chiedendo disperatamente aiuto. Tuttavia, un’analisi delle fonti rivela che il video è un falso generato con l’intelligenza artificiale. Per chi ha fretta. Il video del presunto “mercenario brasiliano in Ucraina” circola su Facebook e altri social in molti Paesi, Italia inclusa. 🔗 Leggi su Open.online