Il vice Presidente Usa Jd Vance con la famiglia serve cena Ringraziamento a truppe Fort Campbell – Il video

Open.online | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Usa, 27 novembre 2025 Jd Vance e la sua famigia servono i pasti ai soldati e alle famiglie dell'esercito a Fort Campbell, al confine tra Kentucky e Tennessee, sede della 101ª Divisione Aviotrasportata e del 160° Reggimento Operazioni Speciali dell'Aviazione.

