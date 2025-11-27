Il viaggio del Papa | La Turchia sia fattore di stabilità per la pace Nazione legata al cristianesimo

Papa Leone XIV, nel suo primo discorso pubblico ad Ankara, davanti alle autorità, la società civile e il Corpo diplomatico, si è detto «lieto di iniziare dalla Turchia i viaggi apostolici del suo Pontificato, «dal momento che questa terra - ha sottolineato - è legata inscindibilmente alle origini del cristianesimo e oggi richiama i figli di Abramo e l’umanità intera a una fraternità che riconosca. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il viaggio del Papa: "La Turchia sia fattore di stabilità per la pace. Nazione legata al cristianesimo"

Contenuti che potrebbero interessarti

Agenzia Vista. . Papa Leone in Turchia per il suo primo viaggio apostolico, la stretta di mano con Erdogan - facebook.com Vai su Facebook

#PapaLeoneXIV Primo atto del viaggio in #Turchia la visita del mausoleo di #Ataturk che contiene le spoglie di Mustafa Kemal “Atatürk” (Padre dei Turchi), fondatore e primo Presidente della Repubblica di Turchia. Il #Papa ha deposto un cuscino di fi Vai su X

Papa Leone XIV in Turchia e Libano: un viaggio di pace, unità e dialogo interreligioso - Un viaggio di Papa Leone XIV in Turchia e Libano: Promuovere la Pace e l'Unità Cristiana. Riporta notizie.it

Il viaggio del Papa: "La Turchia sia fattore di stabilità per la pace. Nazione legata al cristianesimo" - Papa Leone XIV, nel suo primo discorso pubblico ad Ankara, davanti alle autorità, la società civile e il Corpo diplomatico, si è detto «lieto di iniziare ... Come scrive msn.com

Papa Leone XIV in Turchia: “Oggi le società sono sempre più polarizzate” - Dopo aver incontrato il capo di Stato turco Recep Tayyip Erdogan nel palazzo presidenziale della capitale, Leone XIV ... Segnala tg24.sky.it