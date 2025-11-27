Il treno parte con dieci minuti di anticipo e i pendolari restano a terra

Si presenta in stazione in anticipo, come ogni mattina, per prendere il treno che avrebbe dovuto portarla a Sondrio, sua sede di lavoro, ma non lo trova sul binario. Il primo pensiero è quello di un ritardo. Non sarebbe la prima volta del resto, ed è pronta ad armarsi di pazienza, ma poi scopre. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Il treno parte con dieci minuti di anticipo e i pendolari restano a terra

