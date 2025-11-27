Il torneo alza l’asticella Un Monza Open da record Il Challenger di tennis si trasforma in festival

Sarà ancora più ricca l’edizione 2026 del Monza Open. Che in un colpo solo mette a segno due punti fondamentali. La conferma della data, si giocherà dal 5 al 12 aprile al Villa Reale Club, ma soprattutto il passaggio di livello che porta il torneo internazionale di tennis, tappa dell’ Atp Challenger Tour, dalla categoria 100 a 125. Un salto in avanti significativo in termini di punti in palio (125) e montepremi (crescerà fino a 181.500 euro), che si traduce in maggiori chance di attirare sui campi in terra battuta del circolo monzese giocatori di qualità superiore. Insomma, dopo il successo della scorsa primavera l’obiettivo dichiarato dagli organizzatori è rendere l’appuntamento sempre più competitivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

