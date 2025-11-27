il tennis pratese protagonista della prima edizione della nuova coppa delle regioni

Weekend da incorniciare per il tennis pratese, protagonista assoluto della prima edizione del nuovo format della Coppa delle Regioni Tpra. Sui campi in terra rossa del Country Club Castel Maggiore, le due rappresentative pratesi chiamate a difendere i colori della Toscana hanno centrato uno storico doppio successo, imponendosi sia nell’ Entry Level che nell’ Expert Level. Nel torneo Entry Level il team toscano–pratese ha conquistato il titolo superando in finale la Sicilia per 2-1, al termine di una sfida equilibrata e ben giocata. La squadra, guidata dalla capitana Rosangela Bocciardi, aveva già mostrato solidità nella fase a gironi, regolando Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Umbria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

