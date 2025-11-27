Il tennis che verrà | idee soldi e campioncini alle Next Gen Finals

Mensik, Fonseca e le altre stelline della racchetta si sfidano a Jeddah nel torneo che lanciò anche Sinner e Alcaraz. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il tennis che verrà: idee, soldi e campioncini alle Next Gen Finals

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

GAME, SET, AUTOGOL: PERCHÉ IL TENNIS ITALIANO VINCE MENTRE IL CALCIO AFFONDA di Giulio Ceraldi Novembre 2025 verrà ricordato come il mese della grande schizofrenia sportiva italiana. Se aveste avuto un telecomando in mano la sera del 16 - facebook.com Vai su Facebook

Tennis, i top player battono cassa: "Più soldi dagli Slam". Cos'altro chiedono i giocatori, tra cui Sinner e Alcaraz - La protesta dei migliori tennisti al mondo prosegue senza sosta, e si estende ora anche ai tornei dello Slam, i quattro principali e più ricchi del circuito Atp/Wta: per questo motivo è stata inviata ... Riporta ilgiornale.it

Sinner sul montepremi del Six Kings Slam: "Tanti soldi, questo mi motiva". Quanto guadagna in semifinale - Un calendario sempre più fitto, tornei che si allungano ma i sei "re" del tennis mondiale scelti per sfidarsi al Six Kings Slam saudita non si sono certo tirati indietro nonostante una stagione lunga ... Lo riporta ilgiornale.it

Montepremi US Open, tennisti in rivolta: "Soldi solo a Sinner e Alcaraz, non si vive di sole star" - Gli Us Open si presentano con un montepremi da capogiro: un aumento del 39% rispetto all'anno precedente e 5 milioni di dollari ai vincitori dei singolari. Come scrive tuttosport.com