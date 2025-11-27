Il tennis che verrà | idee soldi e campioncini alle Next Gen Finals

Gazzetta.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mensik, Fonseca e le altre stelline della racchetta si sfidano a Jeddah nel torneo che lanciò anche Sinner e Alcaraz. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

il tennis che verr224 idee soldi e campioncini alle next gen finals

© Gazzetta.it - Il tennis che verrà: idee, soldi e campioncini alle Next Gen Finals

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Tennis, i top player battono cassa: "Più soldi dagli Slam". Cos'altro chiedono i giocatori, tra cui Sinner e Alcaraz - La protesta dei migliori tennisti al mondo prosegue senza sosta, e si estende ora anche ai tornei dello Slam, i quattro principali e più ricchi del circuito Atp/Wta: per questo motivo è stata inviata ... Riporta ilgiornale.it

Sinner sul montepremi del Six Kings Slam: "Tanti soldi, questo mi motiva". Quanto guadagna in semifinale - Un calendario sempre più fitto, tornei che si allungano ma i sei "re" del tennis mondiale scelti per sfidarsi al Six Kings Slam saudita non si sono certo tirati indietro nonostante una stagione lunga ... Lo riporta ilgiornale.it

Montepremi US Open, tennisti in rivolta: "Soldi solo a Sinner e Alcaraz, non si vive di sole star" - Gli Us Open si presentano con un montepremi da capogiro: un aumento del 39% rispetto all'anno precedente e 5 milioni di dollari ai vincitori dei singolari. Come scrive tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Tennis Verr224 Idee Soldi