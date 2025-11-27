Il tempo passa frane e buche rimangono

Ilrestodelcarlino.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad ogni giornata di maltempo, a Monterenzio, sulle sponde dell’ Idice, si teme per una nuova alluvione. A parlare in merito, chiedendo, come già fatto più volte, interventi urgenti e definitivi, il Comitato Alluvione e Frane in una lettera: "Il tempo corre. Corre come correva l’acqua durante l’alluvione, senza chiedere permesso, senza lasciare scampo. Ma mentre il cielo può cambiare in pochi minuti, le istituzioni sembrano ferme in un’eterna attesa". "Nei paesi alluvionati il tempo è diventato un avversario – si legge nella lettera –. Si guarda il cielo con sospetto, si ascolta ogni tuono come un avvertimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il tempo passa frane e buche rimangono

