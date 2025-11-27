Il tempio sei tu di Donata Luigia De Paolis ne La Casa degli Artisti
Il calendario degli eventi culturali de La Casa degli Artisti di Gallipoli prosegue con un incontroconferenza di Donata Luigia De Paolis dal titolo “Il Tempio sei tu”. L’appuntamento, il primo dei tre in programma, è per domenica 14 dicembre alle ore 17.30 e la relatrice guiderà i presenti in un. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
