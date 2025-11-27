Il telescopio James Webb ha fotografato un' opera d' arte nello spazio | la danza di tre stelle

Dday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il telescopio spaziale ha rivelato l'affascinante insieme di spirali concentriche nel sistema stellare Apep, disegnato dalla danza di tre stelle, un sistema binario che produce una spessa nube di carbonio scavata dall'orbita di una terza compagna. 🔗 Leggi su Dday.it

© Dday.it - Il telescopio James Webb ha fotografato un'opera d'arte nello spazio: la danza di tre stelle

