Il telescopio James Webb ha fotografato un' opera d' arte nello spazio | la danza di tre stelle
Il telescopio spaziale ha rivelato l'affascinante insieme di spirali concentriche nel sistema stellare Apep, disegnato dalla danza di tre stelle, un sistema binario che produce una spessa nube di carbonio scavata dall'orbita di una terza compagna. 🔗 Leggi su Dday.it
Argomenti simili trattati di recente
Il telescopio spaziale James Webb della NASA/ESA/CSA ha osservato la famosa Nebulosa Anello (Helix Nebula) con un dettaglio senza precedenti. Formata da una stella che si libera dei suoi strati esterni mentre esaurisce il combustibile nucleare, la Nebulo - facebook.com Vai su Facebook
Il telescopio spaziale James Webb ha osservato un nuovo sistema Wolf-Rayet con la sua particolare struttura - In un nuovo studio pubblicato di recente, il telescopio spaziale James Webb (insieme al Very Large Telescope di ESO) ha permesso di scoprire la struttura particolare del sistema Wolf- hwupgrade.it scrive
Webb individua un buco nero supermassiccio in questo universo primordiale che cresce a un ritmo insolito - Gli astronomi hanno scoperto qualcosa di straordinario: un buco nero supermassiccio che sta crescendo più velocemente del previsto. Come scrive notebookcheck.it
Webb scopre un affamato buco nero supermassiccio in rapida crescita nell’universo primordiale - Il telescopio spaziale James Webb ha scoperto un buco nero supermassiccio in rapida crescita in una galassia formatasi 570 milioni di anni dopo il Big Bang. Segnala lescienze.it