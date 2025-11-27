Recanati avanza con decisione sulla strada che potrebbe portare il suo Teatro, intitolato a Giuseppe Persiani, a diventare Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Il prestigioso teatro ottocentesco, simbolo culturale della città e luogo centrale della vita artistica marchigiana, è ufficialmente entrato nella rosa dei 18 teatri italiani candidati al riconoscimento Unesco, insieme ad altre eccellenze architettoniche di Marche, Emilia-Romagna e Umbria. Nel settembre scorso si è svolta la visita conoscitiva degli esperti Unesco, incaricati di verificare lo stato di conservazione, i perimetri dei siti, le misure di tutela e i piani di gestione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il teatro Persiani si candida per l’Unesco