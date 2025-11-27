Il teatro Persiani si candida per l’Unesco
Recanati avanza con decisione sulla strada che potrebbe portare il suo Teatro, intitolato a Giuseppe Persiani, a diventare Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Il prestigioso teatro ottocentesco, simbolo culturale della città e luogo centrale della vita artistica marchigiana, è ufficialmente entrato nella rosa dei 18 teatri italiani candidati al riconoscimento Unesco, insieme ad altre eccellenze architettoniche di Marche, Emilia-Romagna e Umbria. Nel settembre scorso si è svolta la visita conoscitiva degli esperti Unesco, incaricati di verificare lo stato di conservazione, i perimetri dei siti, le misure di tutela e i piani di gestione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
La Regina del Celebrità, la leggenda delle notti ’90, la donna che ha fatto sognare un’intera generazione, sta per calcare il palco del Teatro Persiani. SEI UN MITO – PORTO RECANATI ’90s Sabato 7 dicembre – ore 17.00 Teatro Persiani, Recanati U - facebook.com Vai su Facebook
- Recanati Teatro Persiani ? 30/10 Info e biglietti marcheinfinite.com/2025/10/27/ale… #AlessioBoni #AntonellaAttili #HarounFall #JunIchikawa #LilianaMassari #FrancescoMeoni #ElenaNico #MarcelloPrayer Vai su X
Il teatro Persiani si candida per l’Unesco - È entrato nella rosa dei 18 che aspirano ad avere il riconoscimento. Lo riporta msn.com
Teatro Persiani di Recanati, tariffe aumentate. E Bravi si fa sentire: «Penalizzate le associazioni» - RECANATI Non sono passati inosservati gli aumenti delle tariffe apportati dall’amministrazione Pepa per consentire la fruizione del teatro Persiani di Recanati. Come scrive corriereadriatico.it
Musicultura raddoppia il successo al Persiani - Musicultura raddoppia il successo al Teatro Persiani di Recanati, sold out anche per il secondo concerto live di presentazione dei finalisti 2025, in diretta su Rai Radio 1 e in videostreaming su ... ansa.it scrive