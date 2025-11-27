Il teatro Persiani si candida per l’Unesco

Ilrestodelcarlino.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Recanati avanza con decisione sulla strada che potrebbe portare il suo Teatro, intitolato a Giuseppe Persiani, a diventare Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Il prestigioso teatro ottocentesco, simbolo culturale della città e luogo centrale della vita artistica marchigiana, è ufficialmente entrato nella rosa dei 18 teatri italiani candidati al riconoscimento Unesco, insieme ad altre eccellenze architettoniche di Marche, Emilia-Romagna e Umbria. Nel settembre scorso si è svolta la visita conoscitiva degli esperti Unesco, incaricati di verificare lo stato di conservazione, i perimetri dei siti, le misure di tutela e i piani di gestione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il teatro persiani si candida per l8217unesco

© Ilrestodelcarlino.it - Il teatro Persiani si candida per l’Unesco

News recenti che potrebbero piacerti

teatro persiani candida l8217unescoIl teatro Persiani si candida per l’Unesco - È entrato nella rosa dei 18 che aspirano ad avere il riconoscimento. Lo riporta msn.com

Teatro Persiani di Recanati, tariffe aumentate. E Bravi si fa sentire: «Penalizzate le associazioni» - RECANATI Non sono passati inosservati gli aumenti delle tariffe apportati dall’amministrazione Pepa per consentire la fruizione del teatro Persiani di Recanati. Come scrive corriereadriatico.it

Musicultura raddoppia il successo al Persiani - Musicultura raddoppia il successo al Teatro Persiani di Recanati, sold out anche per il secondo concerto live di presentazione dei finalisti 2025, in diretta su Rai Radio 1 e in videostreaming su ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Teatro Persiani Candida L8217unesco