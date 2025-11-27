Il tavolo della disabilità in consiglio

Ilrestodelcarlino.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tavolo della disabilità e area camper sono al centro delle interrogazioni che saranno presentate nella seduta di oggi pomeriggio dal consigliere di minoranza FdI Francesco Pio Colosi, sottoscritte anche dalle colleghe Silvia Luconi e Silvia Tatò e da Monia Prioretti di Tolentino nel Cuore. Nel 2018 la precedente amministrazione aveva istituito il tavolo della disabilità, con l’obiettivo di creare uno spazio di confronto e collaborazione tra il Comune e le principali associazioni del territorio. "Questo tavolo ha rappresentato un’importante occasione di sensibilizzazione, condivisione di esperienze e progettazione di politiche di inclusione sociale – spiega Colosi, ex assessore alle politiche sociali –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il tavolo della disabilit224 in consiglio

© Ilrestodelcarlino.it - Il tavolo della disabilità in consiglio

Leggi anche questi approfondimenti

tavolo disabilit224 consiglioIl tavolo della disabilità in consiglio - Tavolo della disabilità e area camper sono al centro delle interrogazioni che saranno presentate nella seduta di oggi pomeriggio dal consigliere di minoranza FdI Francesco Pio Colosi, sottoscritte ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Tavolo Disabilit224 Consiglio