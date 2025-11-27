Il tavolo della disabilità in consiglio
Tavolo della disabilità e area camper sono al centro delle interrogazioni che saranno presentate nella seduta di oggi pomeriggio dal consigliere di minoranza FdI Francesco Pio Colosi, sottoscritte anche dalle colleghe Silvia Luconi e Silvia Tatò e da Monia Prioretti di Tolentino nel Cuore. Nel 2018 la precedente amministrazione aveva istituito il tavolo della disabilità, con l'obiettivo di creare uno spazio di confronto e collaborazione tra il Comune e le principali associazioni del territorio. "Questo tavolo ha rappresentato un'importante occasione di sensibilizzazione, condivisione di esperienze e progettazione di politiche di inclusione sociale – spiega Colosi, ex assessore alle politiche sociali –.
