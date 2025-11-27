Gli italiani ascoltano, ovunque, RTL 102.5. Sono gli ultimi dati Audiradio a dirlo: la radio fondata da Lorenzo Suraci sfiora i 7 milioni di ascolti nel giorno medio ed è fra le prime anche nel quarto d’ora, con 531 mila italiani all’ascolto. Ma ciò che vince è il sistema RTL 102.5 con Radio Zeta e Radiofreccia: il nuovo modello, che strizza l’occhio al mercato pubblicitario, incassa ascolti record pari a 9,6 milioni ogni giorno. Insomma, è il sistema di radio di Suraci il vero vincitore nell’ultima rilevazione Audiradio: la radio integrata vince e convince. E crea identità di gruppo, sinergie editoriali, raccolta unificata ed economie di scala che gli altri grandi poli privati non riescono ancora a mettere a fuoco. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Il sistema radio di RTL 102.5 vince su tutto