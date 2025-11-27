Il sindaco Lorenzo Falchi saluta Sesto Fiorentino | Grazie di cuore Una storia eccezionale che per me non finirà mai
SESTO FIORENTINO – Il pranzo insieme ai dipendenti comunali, poi il saluto dopo quasi dieci anni alla guida del Comune di Sesto Fiorentino, provincia di Firenze. Eletto in Consiglio regionale della Toscana con Avs, maggioranza Giani bis, con boom di preferenze, 14.694 voti, facendo volare Avs a Sesto con oltre il 37% Lorenzo Falchi, sindaco autore del primo boicottaggio istituzionale contro Israele, saluta la sua Sesto Fiorentino. Con la decadenza da primo cittadino deliberata dal Consiglio Comunale nel pomeriggio di mercoledì 27 novembre. Eletto per il secondo mandato e oltre il 70% di voti nel 2021, Falchi, componente segreteria nazionale Sinistra Italiana, lascia la guida di Sesto Fiorentino alla vicesindaca Claudia Pecchioli, che assume le funzioni di sindaco fino alle prossime amministrative previste in primavera. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
