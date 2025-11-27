Il sindaco Conti nomina Dino Dringoli nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro di Pisa

Il sindaco di Pisa Michele Conti ha firmato oggi, 25 novembre, pomeriggio l'atto di nomina di Dino Dringoli come nuovo membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro di Pisa. Subentra ad Alessandro Carugini, che ha rassegnato le proprie dimissioni.La scelta di Dringoli arriva in. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Il sindaco Conti nomina Dino Dringoli nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro di Pisa

