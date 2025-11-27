Il sindaco Conti nomina Dino Dringoli nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro di Pisa

Il sindaco di Pisa Michele Conti ha firmato oggi, 25 novembre, pomeriggio l'atto di nomina di Dino Dringoli come nuovo membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro di Pisa. Subentra ad Alessandro Carugini, che ha rassegnato le proprie dimissioni.La scelta di Dringoli arriva in. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Il sindaco Conti nomina Dino Dringoli nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro di Pisa

Leggi anche questi approfondimenti

Il sindaco Andrea Casamenti replica alle critiche sui conti comunali: «Nessun allarme, controlli di routine. Avanzo rimodulato ma spesa invariata». Annunciati nuovi investimenti: 150mila euro per via Franceschelli e un milione per la ciclopedonale della Giann - facebook.com Vai su Facebook

Il Comune di Pisa premia gli studenti diplomati con 100 alla maturità Sindaco Conti: «Un riconoscimento al merito e all’impegno dei nostri giovani» comune.pisa.it/Novita/Comunic… Vai su X

Sindaco - revisore legale: come e quando avviene la nomina del Tribunale - Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti evidenziano nel documento “sindaci e revisori legali: la nomina del tribunale e la disciplina degli incarichi nelle s. Scrive ipsoa.it