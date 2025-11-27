Il segno dei tre la nuova mostra al museo regionale d’arte moderna | Guttuso Buttitta e Maggio i protagonisti

Sabato 29 novembre, alle ore 17.00, presso la sede del Museo Regionale d’Arte Moderna e Contemporanea, Palazzo Belmonte Riso, si inaugura la mostra “Il segno dei tre” Renato Guttuso, Ignazio Buttitta, Nino Maggio, a cura di Nara Bernardi, Evelina De Castro, Salvatore D'Onofrio.La mostra. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - “Il segno dei tre”, la nuova mostra al museo regionale d’arte moderna: Guttuso, Buttitta e Maggio i protagonisti

