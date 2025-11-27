Il segnale di svolta per il lusso | 2026 in crescita secondo UBS
Secondo UBS, dopo un biennio di prudenza, il settore del lusso si prepara a voltare pagina. La banca svizzera prevede per il 2026 un aumento del 5 % dei ricavi complessivi e addirittura un incremento sugli utili pari al 12 %, una prospettiva che porta ottimismo tra gli investitori e i brand d’eccellenza. Questo cambio di ritmo segna una rottura rispetto alla cautela degli ultimi trimestri, quando molte maison avevano registrato contrazioni su volumi e margini. UBS interpreta il nuovo scenario come il segnale che il mercato del lusso ha superato la fase più difficile e che ora può contare L'articolo. 🔗 Leggi su Mondouomo.it
