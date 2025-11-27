Il secondo piatto che mette tutti d’accordo | scaloppine al limone

Un secondo classico, rapido ed elegante: petto di pollo tenero e limone fresco si combinano in una salsa vellutata, perfetta per cene informali o pranzi con ospiti. Le scaloppine al limone sono un secondo piatto semplice ma ricco di sapore. La combinazione di pollo tenero e limone fresco crea un piatto che conquista tutti i palati. Inoltre, è veloce da preparare, rendendola ideale anche per chi ha poco tempo da dedicare in cucina. Ingredienti. 400 g petto di pollo (fette sottili). 1 limone non trattato (succo e, se gradito, scorza). Farina q.b. per infarinare. Olio extravergine d’oliva q.b.. 1 cucchiaino di burro. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

